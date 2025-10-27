Найти необходимое будет легче: 'Киев Цифровой' получил новую полезную функцию. Видео

В мобильном приложении "Киев Цифровой" появился интеллектуальный поиск. Теперь, чтобы найти необходимый раздел или функцию, нужно ввести слово, например, "ОСМД", и пользователя сразу выведет к сервису.

Об этом сообщили в пресс-службе разработчика. Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно обновить приложение.

Что известно

"В приложении "Киев Цифровой" появился интеллектуальный поиск, который позволяет быстро находить городские сервисы и ответы на вопросы сразу с главного экрана. Теперь вместо того, чтобы переходить между разделами, достаточно ввести свой запрос, и приложение сразу покажет нужный сервис или информационную страницу", – говорится в сообщении.

Как отметили разработчики, интеллектуальный поиск понимает намерение пользователя, анализирует содержание запроса и показывает релевантный результат. Например, можно ввести "карта", "звук", "ЦНАП", "ОСМД", и он сразу ведет к сервису, где есть ответ или возможность выполнить соответствующее действие. Если ввести число, приложение предложит маршруты общественного транспорта и парковочные площадки с таким номером.

Кроме того, интеллектуальный поиск работает внутри текста сервисов и справок. Это означает, что он находит не только разделы, но и конкретные решения. Пользователю не нужно знать точное название услуги – достаточно связанного с ней слова. Поиск расположен на главном экране, поэтому реакция системы является мгновенной. Такой подход делает взаимодействие с городом интуитивным и естественным: вместо переключения между страницами – одно окно, которое объединяет все.

"Это бета-версия, и команда "Киев Цифрового" приглашает пользователей тестировать поиск и делиться впечатлениями. Собранные отзывы помогут сделать его более точным и постепенно превратить в персонального городского ассистента, способного не только показывать сервисы, а даже искать ответы вне приложения", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию для пассажиров столичного общественного транспорта. Теперь пользователи могут оперативно узнать, если, например, вдруг автобус отменят или изменят его маршрут.

