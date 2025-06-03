Находясь в СИЗО, рецидивист 'сделал' ремонт жительнице Киева. Подробности дела

В Киеве суд вынес приговор арестанту Лукьяновского СИЗО, который причастен к мошенничеству. Находясь за решеткой за ограбление, злоумышленник обманул киевлянку, обещая ей "сделать" ремонт.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Ему назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, злоумышленник до задержания работал по найму по выполнению ремонтных работ. Находясь в СИЗО за ограбление, он разместил объявление в Интернете о проведении подобных работ.

"Местная жительница обратилась к нему за выполнением услуг, перечислила средства на карточку, указанную злоумышленником, однако, после получения денег связь внезапно оборвалась", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении мошенничества, после того, следствие было завершено, обвинительный акт был направлен в суд, где мужчина был признан виновным.

Напомним, на Закарпатье разоблачили подпольный кол-центр, который обворовывал граждан Европейского Союза путем мошенничества с криптовалютой и банковскими счетами.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили арестанта киевского СИЗО, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул родных военных на 345 тыс грн под предлогом продажи комплектующих к РЭБам.

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