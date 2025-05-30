Арестант Лукьяновского СИЗО Киева 'продавал' родным военных комплектующих к РЭБам. Подробности и фото

Правоохранители разоблачили арестанта киевского СИЗО, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул родных военных на 345 тыс грн под предлогом продажи комплектующих к РЭБам.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратились граждане с заявлениями о том, что их обманули. Следователи установили, что к мошенничеству причастен 35-летний уроженец Киевщины, осужденный за серию имущественных преступлений, который сейчас ждет апелляцию судебного приговора.

"Злоумышленник, находясь в СИЗО, разместил в Интернете объявление о продаже комплектующих к средствам радиоэлектронной борьбы. Для того, чтобы вызвать доверие у граждан, фигурант разместил фото мужчины в военной форме. В дальнейшем, во время общения с потенциальными покупателями, в основном родными военнослужащих, нарушитель вводил их в заблуждение и последние пересылали задаток на карточку его сокамернику, однако желаемого товара не получали", – констатировали в пресс-службе.

Сейчас полицейские доказали причастность злоумышленника к 16-ти эпизодам мошенничества. В общем гражданам был нанесен ущерб на почти 345 тысяч гривен. Мужчине сообщили о подозрении.

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