На Закарпатье разоблачили колл-центр, который обворовывал граждан ЕС

На Закарпатье разоблачили подпольный колл-центр, который обворовывал граждан Европейского Союза путем мошенничества с криптовалютой и банковскими счетами. Совместную операцию провели киберспециалисты Службы безопасности Украины и Национального агентства по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чехии.

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В результате операции были задержаны четыре организатора преступной схемы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в Ужгороде они организовали фейковый колл-центр, в котором работали не менее 70 операторов в возрасте от 19 до 27 лет. Злоумышленники звонили гражданам ЕС, представлялись инвестиционными консультантами и убеждали вкладывать средства в несуществующие криптопроекты.

Параллельно ИТ-специалисты, входившие в состав колл-центра, создавали интернет-объявления, где рекламировали фейковые платформы для инвестирования.

После регистрации пользователей в "кабинетах", фигуранты получали доступ к их устройствам, взламывали криптокошельки и банковские приложения, а затем переводили средства на подконтрольные счета.

Общая сумма похищенных средств составляет не менее 2 миллионов гривен в эквиваленте.

Во время обысков в помещении колл-центра и в квартирах фигурантов изъята компьютерная техника и мобильные устройства с доказательствами преступной деятельности.

Четырем организаторам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество в особо крупных размерах. Они находятся под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Украине разоблачили хакеров, которые через фишинг и вредоносное ПО (программное обеспечение) воровали средства со счетов граждан ЕС и США. Их действия координировались через форумы, связанные с российскими спецслужбами, а теперь им грозит реальный срок заключения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники продавали украинцам фальшивые гривны и иностранную валюту. Банкноты они сбывали во время личных встреч, а привлекали своих жертв низким курсом - фейковые купюры предлагали за 30-65% от рыночной стоимости реальных денег.

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