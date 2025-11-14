Над Киевом в результате обстрела образовался смог: что известно

В Киеве в пятницу, 14 ноября, в результате ночных обстрелов возникли пожары. Из-за этого над столицей образовался смог, в воздухе ощущается запах горелого.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителям города посоветовали ограничить пребывание на улице.

Что известно

"В результате ночных обстрелов в столице возникли пожары и над городом образовался смог. В то же время по состоянию на утро 14 ноября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.д.) остается низким.

После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит ветер. Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем чувствует человек.

Если есть запах дыма в районе, то рекомендуется:

закрыть окна;

по возможности ограничить пребывание на улице;

пить больше воды.

Следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени по ссылке(нажмите, чтобы перейти) и в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БПЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть десятки раненых.

