Начнется оттепель: названа дата, когда в Киев ворвется потепление

В Киеве и области до конца января будет держаться зимняя погода с сильными ночными морозами. Однако уже с начала февраля в регионе ожидается плюсовая температура воздуха.

Соответствующую информацию опубликовал портал meteo.ua. Зима пока не отступает.

Что рассказали синоптики

Так, по информации специалистов, до конца января в Киеве удержится зимняя погода с сильными ночными морозами. Но уже в начале февраля, с 3 по 10 число включительно, в столице ожидается потепление.

В течение недели средняя температура воздуха днем составит +3°С... +4°С тепла, ожидаются осадки в виде дождя. Однако, уже начиная с 11 февраля, вернутся морозы.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

