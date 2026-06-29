На щите: в Киевской области простятся с военнослужащим Игорем Кругляном. Фото

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области Игорь Круглян. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 июля 2024 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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"Снова встречаем Героя "на щите"... Солдат Игорь Круглян, механик-водитель механизированной роты механизированного батальона. Погиб 25 июля 2024 года при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Константиновка Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Игоря Сергеевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 30 июня, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Похоронная служба начнется в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Воина похоронят на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Назар Герасимчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июня 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное — свою жизнь — за независимость и территориальную целостность Украины.

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