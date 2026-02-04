На щите: стало известно о смерти военного из Киевской области Александра Граневича. Фото

В больнице от полученного на фронте ранения умер военный из Барышевки Киевской области Александр Граневич. Сердце храброго защитника Украины остановилось 28 января.

Видео дня

Об этом сообщили в Барышевском поселковом совете. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"После длительного ожидания домой на щите возвращается Защитник Украины – Граневич Александр Викторович, старший солдат, мастер 2 отделения перехватчиков беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был призван на военную службу в июне 2024 года. Он верно и мужественно выполнял воинский долг, защищая Родину.

Получив тяжелое ранение 24 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи села Сергеевка Покровского района Донецкой области, воин умер 28 января 2026 года в медицинском учреждении.

"Его смерть связана с выполнением обязанностей военной службы – защитой Украины", – добавили в горсовете.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из села Комаровка Киевской области Константин Суходольский. Жизнь мужественного украинского офицера оборвалась 12 января.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный, житель Фастова Киевской области Владимир Шептицкий. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.

