На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Виктора Рябоконя. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Виктор Рябоконь. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 ноября 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Возвращается домой Воин... "На щите"... Младший сержант Виктор Рябоконь, командир отделения противотанковых ракетных комплексов взвода противотанковых ракетных комплексов егерского батальона. Погиб 1 ноября 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе н.п. Богоявленка Волновахского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Виктора Александровича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 9 августа, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят Героя на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

