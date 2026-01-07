На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Виктора Демченко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Малая Снитинка Киевской области Виктор Демченко. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. Домой на щите возвращается Герой – военнослужащий Демченко Виктор Владимирович", – говорится в сообщении.

Виктор Демченко родился 7 января 1973 года в городе Середино-Буда Сумской области, где и окончил школу. Впоследствии семья переехала на Луганщину. После учебы в училище Виктор проходил срочную военную службу. В 1996 году познакомился с будущей женой Людмилой, с которой создал семью. В 2010 году семья поселилась в селе Малая Снитинка на Фастовщине.

26 февраля 2022 года Виктор добровольцем вступил в ряды территориальной обороны, а 24 мая 2022 года был призван на военную службу по мобилизации. С февраля 2023 года проходил службу в составе 72-й отдельной механизированной бригады, участвовал в боевых действиях на Угледарском направлении.

В мае 2024 года семья получила извещение о том, что 21 мая 2024 года Виктор Демченко пропал без вести вблизи населенного Водяное Покровского района Донецкой области.

"Герой погиб в Донецкой области, мужественно выполняя воинский долг по защите территориальной целостности и независимости Украины. В глубокой скорби остались жена Людмила, дочь Софийка, сын Павел, брат Игорь с семьей, друзья и собратья", – добавили в горсовете.

