Ситуация в энергетике после нового удара РФ значительно ухудшилась: ввели аварийные отключения, в Польше попросили помощи

В Украине 7 февраля в результате нанесенных новой российской атакой повреждений в большинстве регионов применены аварийные отключения. Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Сейчас атака еще продолжается. Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью", – об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Об атаке также сообщил и министр энергетики Денис Шмыгаль.

Он отметил, что под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ – основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС.

"Блоки АЭС были разгружены персоналом. По состоянию на сейчас по всей территории Украины применены 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях – специальные графики аварийных отключений. Атака продолжается. Энергетики готовы приступать к восстановлению, как только это позволит ситуация с безопасностью", – сообщил Шмыгаль.

Диспетчером "Укрэнерго" активирован запрос на аварийную помощь от Польши.

Заявление ДТЭК

Киевская, Одесская, Днепропетровская области: из-за массированной атаки врага по команде Укрэнерго также применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют.

"Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в разных регионах. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций. Это уже десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025", – говорится в сообщении ДТЭК.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

