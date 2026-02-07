Ситуация в энергетике после нового удара РФ значительно ухудшилась: ввели аварийные отключения, в Польше попросили помощи
В Украине 7 февраля в результате нанесенных новой российской атакой повреждений в большинстве регионов применены аварийные отключения. Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
"Сейчас атака еще продолжается. Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью", – об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Об атаке также сообщил и министр энергетики Денис Шмыгаль.
Он отметил, что под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ – основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС.
"Блоки АЭС были разгружены персоналом. По состоянию на сейчас по всей территории Украины применены 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях – специальные графики аварийных отключений. Атака продолжается. Энергетики готовы приступать к восстановлению, как только это позволит ситуация с безопасностью", – сообщил Шмыгаль.
Диспетчером "Укрэнерго" активирован запрос на аварийную помощь от Польши.
Заявление ДТЭК
Киевская, Одесская, Днепропетровская области: из-за массированной атаки врага по команде Укрэнерго также применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют.
"Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в разных регионах. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций. Это уже десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025", – говорится в сообщении ДТЭК.
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
