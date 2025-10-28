Болезненная потеря: стало известно о смерти военного из Киевской области Андрея Прокопенко. Фото
Во время прохождения реабилитации после тяжелого ранения умер военный из Боярки Киевской области Андрей Прокопенко. Сердце храброго украинского воина остановилось 24 октября.
Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"Опять болезненная потеря в Боярской громаде. 24 октября 2025 года умер командир 1-го механизированного отделения 3-й отдельной штурмовой бригады, старший солдат Андрей Прокопенко. После тяжелого ранения сердце не выдержало нагрузок войны", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 15 января 1990 года в городе Боярка. Работал, а также профессионально занимался спортом.
Добровольно стал на защиту Родины 8 августа 2023 года. В марте 2025-го получил огнестрельное осколочное ранение. Перенес тяжелое операционное вмешательство и находился на реабилитации.
"В скорби остались жена, двое несовершеннолетних детей, мать и близкие родственники. Память о Герое Андрее Прокопенко вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.
Похоронят воина в Боярке в среду, 29 октября, на Аллее Героев.
