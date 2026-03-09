На щите: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Кущевой. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из поселка Боровая Киевской области Николай Кущевой. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 31 августа 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. Защищая свободу и независимость Украины, погиб военнослужащий, житель поселка Боровая Николай Кущевой", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 3 января 1972 года в поселке Чаплинка Херсонской области. Именно там прошли его детские и юношеские годы. После окончания учебы был призван на срочную службу в ряды армии.

Вернувшись Николай создал семью, работал в охране. Он был ответственным, трудолюбивым и надежным человеком, для которого семья всегда была самой важной. В 2005 году вместе с семьей переехал в Боровую, где продолжил работать, жить и строить свою жизнь.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он не остался в стороне и стал в ряды территориальной обороны, чтобы защищать свою землю и свой народ. 18 мая 2024 года Николай Кущевой вступил в ряды Вооруженных Сил Украины на должность стрелка-снайпера. Защитник выполнял боевые задачи на Покровском направлении. Во время выполнения воинского долга долгое время считался без вести пропавшим, и родные до последнего надеялись на добрую весть.

"К сожалению, самые страшные опасения подтвердились. Николай Кущевой погиб 31 августа 2024 года. В скорби остались жена, дочь и двое внуков, для которых эта потеря стала невыразимой болью. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в пресс-службе.

