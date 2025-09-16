На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Алексей Недобуга. Фото

Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Белой Церкви Киевской области Алексей Недобуга. Сердце храброго украинского воина остановилось 3 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила еще одну печальную весть: погиб наш земляк – солдат Алексей Недобуга (1974 года рождения)", – говорится в сообщении.

Алексей Анатольевич служил оператором беспилотных летательных аппаратов роты беспилотных авиационных комплексов одной из воинских частей. Погиб 3 сентября 2024 года вблизи населенного пункта Вольное Покровского района Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Воин был верным присяге украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

