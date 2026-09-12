На надстройке возводят "шалашики": в Киеве продолжается незаконное строительство в историческом здании на улице Владимирской. Фото

В Шевченковском районе Киева на улице Владимирской в доме, имеющем статус охраняемого исторического памятника, вопреки запрету продолжается строительство. Сейчас здесь на незаконной надстройке возвели "шалашик".

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил активист Дмитрий Перов. В 2025 году владельца обязали демонтировать незаконные конструкции.

Что известно

"На ул. Владимирской надстраивают надстройку. Соответствующие фото опубликовала киевлянка Оксана Левченя. Речь идет о доме № 4, расположенном возле руин Десятинной церкви и Андреевского спуска", – говорится в сообщении.

Как отметил Петров, несмотря на тройной охранный статус – памятника истории, архитектуры и градостроительства, – четырехэтажное здание"интенсивно надстраивают уже не первый год".

По его словам, первый проект появился еще в 2009 году, затем в 2013 и 2015 годах. Дом был дополнен мансардой, которая в процессе строительства стала двухэтажной.

"А вот сейчас на надстройку, возведенную поверх надстройки, пристраивают новые "шалашики". Интересно, что еще в 2025 году Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины проводила здесь внеплановую проверку. Тогда чиновники обязали владельца демонтировать незаконные конструкции. Однако время идёт, а надстройки только растут", – констатировал Петров.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство культуры Украины не одобрило проект строительства 80-метрового жилого комплекса в центре Киева. Он находится в охранной зоне ЮНЕСКО – в буферной зоне объекта Всемирного наследия – Киево-Печерской лавры.

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