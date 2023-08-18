На Львовщину в детский лагерь "Артек" прибыли дети из Херсона: средства на отдых выделила столица. Фото

В детский лагерь "Артек", который находится в Трускавце Львовской области, на отдых приехали 99 детей из Херсона. Средства на это выделил Киев из городского бюджета.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Оздоровление маленьких украинцев продлится 21 день.

"99 детей из Херсона поехали на оздоровление в Трускавец, в детский лагерь "Артек". Денежные средства на отдых детей выделил Киев из столичного бюджета. Сегодня детей уже встретили на вокзале и они направляются в лагерь", – уточнил Кличко.

Напомним, ранее Киев отправил помощь Херсону, пострадавшему после подтопления, возникшего в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. В частности, это надувные лодки, станции биологической очистки воды и продукты питания. Кроме того, сообщалось, что будет обеспечено оздоровление 100 местных детей в Карпатах.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии отметил талантливых представителей молодежи столицы премией Киевского городского головы за особые достижения в развитии столицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!