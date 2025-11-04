На Киевщине задержали иностранца, который по заказу ФСБ поджигал авто военных. Подробности и фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили иностранца, который по заказу России занимался поджогами в Украине. Злоумышленник, в частности, совершил преступление в Белой Церкви Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали на Киевщине гражданина одной из стран Восточной Европы, который оказался агентом ФСБ и по заказу врага занимался поджогами", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, во внимание оккупантов иностранец попал, когда искал "быстрые заработки" после увольнения из вооруженных сил у себя на родине. После вербовки ФСБ "отправила" его в Украину, где он поселился в съемной квартире в Белой Церкви.

По инструкциям российской спецслужбы злоумышленник должен был отслеживать и поджигать транспортные средства украинских защитников. Чтобы выявить потенциальные "цели", он пешком обходил город и фотографировал авто военнослужащих.

"Таким образом агент следил за машиной офицера ВСУ, а затем в темное время суток вылил на ее капот легковоспламеняющуюся смесь и поджег. После этого иностранец получил задание подыскивать новых агентов для вербовки", – добавили в пресс-службе.

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он направлялся в Одессу для выполнения нового вражеского задания. Во время обысков у него был изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Сейчас задержанному сообщено о подозрении по фактам препятствования законной деятельности ВСУ и умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенного путем поджога. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали еще одного агента ФСБ. По информации следствия, должен был поджечь здание Института национальной памяти в центре Киева.

