На Киевщине водитель внедорожника спровоцировал тройное ДТП: есть пострадавшая. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области на трассе Киев – Чоп, из-за нарушения ПДД, произошло тройное ДТП. В результате столкновения пострадала пожилая женщина – пассажирка одного из авто.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло на Бучанщине на автодороге Киев – Чоп, по направлению к городу Житомир. По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Jeep Compass, двигаясь по левой полосе, на скорости столкнулся с Skoda Octavia под управлением 26-летней женщины.

"В дальнейшем Skoda столкнулся с Renault Kangoo, который находился на проезжей части и ожидал экипаж полиции для оформления материалов по ДТП, которое произошло перед этим. В результате аварии 63-летняя пассажирка автомобиля Skoda Octavia получила телесные повреждения и была госпитализирована", – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшей (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

