На Киевщине в результате атаки РФ без электроснабжения остался город Славутич. Все подробности

Город Славутич Киевской области в среду, 25 марта, в результате террористической атаки РФ временно остался без электроснабжения. Свет исчез у около 21 тысячи жителей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Специалисты уже начали восстановительные работы.

"Враг снова пытается ослабить нас, целенаправленно бьет по энергетике и обычной жизни людей. российские преступники воюют против самой жизни. После утренней атаки Славутич временно остался без централизованного электроснабжения. Без света – около 21 тысячи жителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в каждом доме. Критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания. Тепло и водоснабжение обеспечены.

Чиновник добавил, что социальные учреждения функционируют на генераторах, связь и интернет остаются доступными. Также открыты и готовы принимать людей пункты несокрушимости.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 25 марта, в Украине не прогнозируется отключений электроэнергии. Ожидается, что ограничений не будет ни для бизнеса, ни для населения.

