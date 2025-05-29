На Киевщине в поле нашли боевую часть крылатой российской ракеты Х-101. Фото

В Киевской области посреди поля обнаружили боевую часть крылатой российской ракеты Х-101. Чтобы изъять "находку", на место происшествия вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

"Саперы ГСЧС изъяли боевую часть российской ракеты Х-101 в поле на Киевщине. Специалисты перевезли ее для дальнейшего безопасного уничтожения", – уточнили в пресс-службе.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Широко используется во время российского вторжения РФ в Украину с 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевской области во дворе частного дома обнаружили боевую часть ракеты Х-101. Взрывоопасную находку изъяли саперы, которые оперативно прибыли на место происшествия.

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