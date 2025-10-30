На Киевщине уничтожили боевую часть 'Шахеда', которую нашли на поле. Видео

В Броварском районе Киевской области местный житель обнаружил посреди поля обломки российского дрона-камикадзе с уцелевшей боевой частью. Чтобы уничтожить "находку", на место происшествия вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

"На днях, на Броварщине, после очередной атаки РФ были обнаружены обломки вражеского беспилотника, а также его боевая часть и взрыватель, которые не сдетонировали", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что специалисты взрывотехнической службы полиции Киевской области провели специальные работы и уничтожили эти "находки".

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, пострадавшего в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

