На Киевщине саперы обезвредили российскую крылатую ракету Х-101. Подробности и фото

В Киевской области обнаружили российскую стратегическую крылатую ракету. Чтобы обезвредить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызывать специальные службы.

Что известно

"В Киевской области саперы Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили крылатую ракету Х-101", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что взрывоопасный предмет транспортировали для дальнейшего уничтожения в специально оборудованном для этого месте.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Широко используется во время российского вторжения РФ в Украину с 2022 года.

Опасные находки

В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, пострадавшего в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.

