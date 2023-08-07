На Киевщине припаркованную легковушку, которую протаранил BMW, отбросило на пешеходов: есть пострадавшие. Фото

В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области автомобиль BMW на скорости протаранил припаркованный Fiat, который в свою очередь сбил женщину и мужчину. Последних с травмами госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства ДТП установят следователи.

"Авария произошла в селе Михайловка-Рубежовка. 33-летний водитель BMW во время обгона столкнулся с припаркованной легковушкой Fiat. В это время возле авто стояли два человека – 33-летний мужчина и 70-летняя женщина", – рассказали в пресс-службе.

В результате столкновения припаркованная легковушка наехала на пешеходов – обоих пострадавших срочно госпитализировали с травмами в больницу.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, в селе Новые Петровцы Киевской области во вторник, 1 августа, автомобиль Hyundai на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку. Ребенок с травмами был госпитализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сквире Киевской области 15-летний подросток на скутере Yamaha сбил 7-летнего велосипедиста. В результате ДТП оба ребенка получили травмы и были госпитализированы.

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