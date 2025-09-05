На Киевщине посреди поля нашли боевую часть российской крылатой ракеты Х-101. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области посреди поля обнаружили боевую часть крылатой российской ракеты Х-101. Чтобы изъять "находку", на место происшествия вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

"В поле в Белоцерковском районе обнаружили обломки российской ракеты. Офицер-спасатель Медвинской территориальной общины при обследовании установил, что найденные обломки принадлежат ракете типа Х-101 и зафиксировал наличие боевой части", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что саперы изъяли и обезвредили опасный предмет.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Широко используется во время российского вторжения РФ в Украину с 2022 года.

Опасные находки

В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, пострадавшего в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для гражданских.

