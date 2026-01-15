В Киеве мужчина, угрожая игрушечным пистолетом, пытался ограбить несколько обменников. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, угрожая пистолетом пытался ограбить несколько пунктов обмена валют. Как оказалось, оружие, с которым злоумышленник пошел на преступление, было игрушечным.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Как рассказали правоохранители, к ним обратилась кассирша одного из обменников на проспекте Николая Бажана. По словам женщины, неизвестный зашел в помещение пункта обмена валют и, угрожая пистолетом, требовал у нее деньги из кассы, однако, не получив их, скрылся с места происшествия.

Вскоре с аналогичными требованиями подозреваемый зашел в другой пункт обмена валют, расположенный на той же улице. Работница заведения успела скрыться, поэтому злоумышленник остался ни с чем.

"Подозреваемого разыскали и задержали менее чем через два часа после совершения нападений. Им оказался 29-летний житель столицы. Правоохранители изъяли у него пистолет, который оказался игрушечным", – уточнили в пресс-службе.

По факту разбойного нападения, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд отправил его под стражу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали молодого человека, который, по информации следствия, совершил разбойное нападение в кафе. Злоумышленник угрожал работнице заведения пистолетом и требовал отдать деньги из кассы.

