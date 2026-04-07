На Киевщине на четыре месяца частично ограничат движение по трассе 'Киев – Чоп'. Все подробности

В Киевской области на четыре месяца частично ограничат движение транспорта по трассе "Киев – Чоп". Вблизи села Калиновка специалисты проведут ремонтные работы на путепроводе.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. Водителей призвали учитывать ограничения при планировании маршрутов.

"Внимание! Ограничения движения на трассе М-06. 8 апреля 2026 года начинается поэтапное перекрытие полос движения на автомобильной дороге М-06 Киев–Чоп в направлениях Киева и Житомира, на участке км 51+700 – км 52+700 в с. Калиновка Киевской области", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на путепроводе (км 54+863, дорога Т-10-19 Феневичи – Бородянка – Макаров – Бышев, Киевская область). Ориентировочно они будут действовать до начала августа 2026 года.

Работы будут проводиться в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения. Водителей призвали учитывать ограничения при планировании маршрутов, соблюдать временные дорожные знаки и быть внимательными в зоне проведения работ.

