На Киевщине мужчина едва не погиб под колесами поезда: пострадавшего госпитализировали. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который находился на железнодорожных путях. Машинист пытался избежать столкновения, однако это предотвратить не удалось.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства чрезвычайного происшествия установят следователи.

Что известно

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение о том, что в селе Щербановка Киевской области, вблизи посадочной платформы, на железнодорожных путях травмирован мужчина.

"Правоохранители предварительно установили, что поезд сообщением Николаев – Херсон сбил 63-летнего жителя Кагарлыка, который находился возле путей. На звуковой сигнал машиниста мужчина не отреагировал. Работник железной дороги применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Трагедии на железной дороге

Ранее в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд на станции сбил пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пенсионер погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который пересекал пути. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

