На Киевщине поезд вблизи станции сбил насмерть мужчину. Подробности трагедии и фото

В Бориспольском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который пересекал пути. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

"Вчера, 11 мая, около 12:15 на 83-м километре вблизи железнодорожной станции "Яготин" электропоезд травмировал мужчину, который пересекал железнодорожные пути в неположенном для этого месте", – рассказали в пресс-службе.

К сожалению, в результате полученных травм 61-летний житель Бориспольщины скончался на месте происшествия. По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего гибель человека, открыто уголовное производство.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд сбил девушку, которая находилась на путях. Медики, которые оперативно прибыли на место происшествия, только констатировали ее смерть.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который находился на путях. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

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