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На Киевщине поезд вблизи станции сбил насмерть мужчину. Подробности трагедии и фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
1,2 т.
На Киевщине поезд вблизи станции сбил насмерть мужчину. Подробности трагедии и фото

В Бориспольском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который пересекал пути. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

"Вчера, 11 мая, около 12:15 на 83-м километре вблизи железнодорожной станции "Яготин" электропоезд травмировал мужчину, который пересекал железнодорожные пути в неположенном для этого месте", – рассказали в пресс-службе.

К сожалению, в результате полученных травм 61-летний житель Бориспольщины скончался на месте происшествия. По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего гибель человека, открыто уголовное производство.

На Киевщине поезд вблизи станции сбил насмерть мужчину. Подробности трагедии и фото

Напомним, в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд сбил девушку, которая находилась на путях. Медики, которые оперативно прибыли на место происшествия, только констатировали ее смерть.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который находился на путях. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

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