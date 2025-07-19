На Киевщине поезд сбил насмерть пожилого мужчину. Фото с места происшествия

В Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд на станции сбил пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пенсионер погиб на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

Как рассказали правоохранители, на днях они получили сообщение от сотрудницы железной дороги о том, что в пределах станции "Пивни" смертельно травмирован мужчина.

"Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сообщением Конотоп-Фастов сбил 63-летнего местного жителя, который двигался в пределах железнодорожного переезда. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – уточнили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, что привело к гибели человека, открыто уголовное производство (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который пересекал пути. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

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