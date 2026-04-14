На Киевщине двое председателей кооперативов организовали схему по 'продаже жилья': заработали более 35,5 млн грн. Подробности

Правоохранители разоблачили двух председателей кооперативов, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники "заработали" более 35,5 млн грн на схеме по привлечению средств граждан якобы для строительства жилья в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Мошенничество на строительстве жилья

Как установили следователи, двое председателей кооперативов организовали схемы под предлогом строительства многоэтажных жилых домов с объектами социальной инфраструктуры на территории города Буча Киевской области.

"Фигуранты вводили граждан в заблуждение, сообщая ложную информацию о возможности строительства жилья и дальнейшей передаче квартир в собственность. Для придания видимости законности своих действий они заключали с потерпевшими договоры об уплате паевых взносов через подконтрольные жилищно-строительные кооперативы", – уточнили в пресс-службе.

Выполняя условия заключенных договоров, люди перечислили деньги на счета кооперативов. Однако после их получения злоумышленники не завершали строительство объектов. Они не вводили их в эксплуатацию, квартиры потерпевшим не передавали, а средствами распоряжались по своему усмотрению.

Таким образом, от мошеннических действий пострадало более 66 граждан, которым нанесен материальный ущерб на общую сумму более 35,5 миллионов гривен.

По факту совершения мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), ведется досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении.

