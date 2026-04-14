Обманом выманил миллион у матери погибшего воина: в Хмельницкой области поймали с поличным мошенника. Фото

В Хмельницкой области полицейские разоблачили мошенника, который выманил более миллиона гривен у матери погибшего военного. Злоумышленника задержали прямо во время передачи денег в Каменце-Подольском.

Об этом сообщили в Полиции Хмельницкой области. Подозреваемому грозит до 12 лет заключения.

Как действовали аферисты

Злоумышленник вместе с сообщниками по вымышленной схеме убедили женщину передать им все сбережения.

По данным следствия, к женщине позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Он напугал ее историей о том, что на ее имя якобы российские спецслужбы пытаются оформить закупку дронов для вражеской армии.

Чтобы "решить проблему", мошенники убедили женщину передать все свои сбережения в Киев для якобы проверки и декларирования. Уверяли, что после этого деньги вернут.

Напуганная женщина поверила мошенникам и согласилась на их предложение. Впоследствии ей организовали встречу с 21-летним сообщником аферистов, который приехал в Каменец-Подольский из Киева. Именно ему она передала более 1 миллиона гривен в валютном эквиваленте.

Сразу после этого правоохранители задержали мужчину на месте.

Что грозит мошеннику

Следователи уже объявили фигуранту подозрение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины(мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой).

Сейчас решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.

За такие действия мошеннику грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Следствие продолжается, полицейские устанавливают других участников схемы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали четырех мужчин, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники под видом "работников СБУ" обманули пенсионерок на около 9 миллионов гривен.

