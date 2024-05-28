На дорогах Киева утром образовались пробки: где не проехать. Карта

В Киеве во вторник, 28 мая, утром на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Уже традиционная пробка наблюдается на проспекте Романа Шухевича (ремонтные работы на Северном мосту), почти без проблем едут машины по проспекту Степана Бандеры (от Почайны), однако есть проблемы на улице Елены Телиги (до пересечения с улицей Ольжича). Небольшая тянучка возникла на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на проспекте Леонида Каденюка, есть пробка на участке от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Пробки возникли на проспектах Броварском и Георгия Нарбута (от парка "Победа" в сторону Дарницы), а также на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста).

Пробка возникла на проспектах Академика Глушкова (от въезда в столицу и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также проблемы с движением авто на отдельных участках улицы Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская").

Тянутся машины на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках начиная от Совских прудов), на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки) . Есть тянучки на улицах Семена Скляренко, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как всегда, тянется транспорт на Брестском проспекте (от въезда в город "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади) и на бульваре Тараса Шевченко. Есть проблемы с движением транспорта по проспектам Леся Курбаса и Любомира Гузара, улицы Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области, по информации следствия, пьяная водитель Honda выехала на встречную полосу и протаранила легковушку ВАЗ. В результате ДТП водитель последнего авто скончался в машине скорой помощи, а его пассажир госпитализирован в больницу.

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