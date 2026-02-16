Морозы не отступают: прогноз погоды в Киеве и области на ближайшие пять суток

В Киеве и области в течение 17-21 февраля сохранится зимний характер погоды. Синоптики прогнозируют частые осадки в виде снега – от небольшого до умеренного

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ощущение дискомфорта будет добавлять ветер северных направлений.

"17-21 февраля на Киевщине и в городе Киеве сохранится зимний характер погоды. Чаще будет выпадать снег (от небольшого до умеренного), чем будут периоды без него. Будет преобладать морозная погода, 19-21 февраля днем со слабым морозом", – говорится в сообщении.

Как отметили синоптики, в общем, 17-19 февраля в столичном регионе ожидается значительно более холодную погоду, особенно ночью по области – 12-19°С мороза, чем в заключительные двое суток пятидневки – 7-13°С мороза.

Сначала погоду без существенных осадков будет формировать поле высокого давления и холодный воздух с северных направлений. В дальнейшем – будет влиять еще один южный циклон, добавляя снега (небольшой чаще будет сменяться умеренным), но несколько ослабляя мороз, особенно днем.

В столице температура тоже будет испытывать колебания в пределах небольшого и умеренного мороза, особенно минимальная ночью, однако в более узком диапазоне, чем по области. Давление будет испытывать колебания. Ощущение дискомфорта будет добавлять колючий ветер северных направлений.

