Место проведения международных ярмарок: экскурсовод опубликовал необычные старые фото Контрактовой площади Киева

Подол в Киеве является частью исторической местности украинской столицы, так называемым "Нижним городом". Его главная визитка – Контрактовая площадь – была главным местом для заключения торговых контрактов между купцами, а также местом проведения международных ярмарок.

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Фото и историю в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Локация ведет свою историю со времен Киевской Руси.

"Контрактовая площадь – визитная карточка Подола. В древности площадь располагалась у порта и являлась главным местом для заключения торговых контрактов между купцами, а также местом проведения международных контрактовых ярмарок. Расположенный на площади фонтан Самсон был настоящим символом силы для купцов. По легендам, вода здесь обладала целебными свойствами", – написал Степанец.

Подол – историческая местность Киева, низменность исторического центра города, древний район ремесленников и речников. Простирается вдоль правого берега Днепра и Киевской гавани, под горами Старокиевской, Замковой, Щекавицей и Юрковицей между Пешеходным мостом через реку Днепр и Заводской улицей. Название местности происходит от старославянского "подолъ" – низменность. Вместе с Верхним городом (Старым Киевом) и Печерским Подолом составляет древнейшую часть города.

Напомним, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

С 1878 года до 1944-го в Киеве на месте нынешнего Майдана Незалежности располагалось здание Городской думы. Величественная постройка походила по своей форме на разогнутую подкову, а ее шпиль на крыше увенчивала статуя покровителя города – архистратига Михаила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

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