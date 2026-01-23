Местами снег и до -9°С: прогноз погоды в Киеве и области на 24 января

В Киевской области в субботу, 24 января, облачно, синоптики прогнозируют местами небольшой снег. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 24 января по территории Киевской области и города Киева. Облачно. Небольшой снег (днем местами). На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 6-11°С, днем 4-9°С мороза, в Киеве ночью 9-11°С, днем 7-9°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025-го в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

