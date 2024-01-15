Местами снег и до -5°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 января

В Киеве и Киевской области во вторник, 16 января, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха в регионе днем 0-5°С мороза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 16 января по Киевщине. Облачно, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура по области ночью 3-8°С мороза, днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью 3-5°С мороза, днем 1-3°С мороза", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 15-18 января, в результате содержания морозов, будут продолжаться процессы льдообразования на фоне высокой водности, формирования и промывки льдов. В результате ожидаются резкие колебания уровней воды на Верхнем Днепре, устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) и Десне (Киевская, Черниговская, Сумская обл.). І уровень опасности желтый.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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