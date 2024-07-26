Местами гроза и до +32°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 июля

В Киевской области в субботу, 27 июля, переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 27 июля по Киевщине. Переменная облачность, без осадков (днем местами по области кратковременный дождь, гроза). Температура по области ночью 14-19°С, днем 27-32°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем около 30°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +28°С…+30°С; Мироновка +28°С…+30°С; Фастов +28°С…+30°С; Яготин +27°С…+29°С; Барышевка +27°С…+29°С; Борисполь +27°С…+29°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 26-28 июля. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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