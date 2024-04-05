Местами гроза и до +19°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 апреля

В Киеве и Киевской области в субботу, 6 апреля, днем кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 6 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 14-19°С; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 13-15°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 апреля с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Во второй половине дня ожидается дождь, который будет идти до самого вечера.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!