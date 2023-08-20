Местами гроза и +32°С: прогноз погоды по Киевской области на 21 августа

В Киеве и Киевской области в понедельник, 20 августа, днем местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 21 августа по Киевщине. Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 16-21°С, днем 27-32°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем 28-30°С", – рассказали синоптики.

Согласно информации портала Sinoptik, 21 августа в Киеве ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь, который к вечеру должен завершиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!