Местами дождь и гроза: прогноз погоды по Киевской области на 30 августа

В Киевской области в воскресенье, 30 августа, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Температура воздуха в регионе достигнет +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 30 августа по территории Киевской области. Переменная облачность. По области местами кратковременный дождь, гроза. В столице ночью без осадков, днём кратковременный дождь. Температура по области ночью 11-16°С, днем ​​22-27°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем ​​24-26°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем ​​+23°С…+25°С; Мироновка +23°С…+25°С; Фастов +22°С…+24°С; Яготин +23°С…+25°С; Барышевка +21°С…+23°С; Борисполь +22°С…+24°С и Вышгород +22°С…+24°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, вечером погода в Киеве прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. С утра будет идти мелкий дождь, который прекратится только вечером.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а осадков за эту календарную зиму выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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