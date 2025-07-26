Местами дождь и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 июля

В Киевской области в воскресенье, 27 июля, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем местами кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 27 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью 17-22°С, днем 25-30°С; в Киеве ночью 20-22°С, днем 27-29°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +28°С... +30°С; Мироновка +28°С... +30°С; Фастов +27°С... +29°С; Яготин +27°С... +29°С; Барышевка +27°С... +29°С; Борисполь +27°С... +29°С и Вышгород +26°С... +28°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Утром и вечером будет идти мелкий дождь. Середина дня пройдет без осадков.

Что предшествовало

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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