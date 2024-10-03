Местами дождь и до +22°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 октября

В Киевской области в пятницу, 4 октября, переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 4 октября по Киевщине. Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами по области небольшой дождь. Температура ночью 8-13°С, днем 17-22°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 20-22°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 4 октября в Киеве солнце будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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