Местами дождь и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 31 октября

В Киевской области в пятницу, 31 октября, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем местами дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 31 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем местами. Температура по области ночью 5-10°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 7-9°С тепла, днем 10-12°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

