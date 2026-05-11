Масштабный пожар в Чернобыльской зоне: спасателям удалось локализовать возгорание. Подробности

Сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось локализовать масштабный лесной пожар, который возник в Чернобыльской зоне на прошлой неделе. Специалисты отслеживают уровень радиационного фона, который по состоянию на утро понедельника, 11 мая, не превышен.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины. Для тушения задействованы все необходимые службы.

Что известно

"В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара, который возник 7 мая на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Пожар локализован, спасатели ГСЧС совместно со специалистами зоны отчуждения продолжают ликвидацию", – говорится в сообщении.

В Министерстве добавили, что превышений контрольных уровней гамма-излучений в Зоне отчуждения не зафиксировано. Уровень радиационного фона, по сравнению со среднемесячными величинами, не превышен.

Что предшествовало

В Чернобыльской зоне отчуждения возник масштабный лесной пожар. Ориентировочная площадь, которая была охвачена огнем, только на утро 8 мая составила более 1100 га.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения во время тушения пожара спасатели обнаружили в горящем лесу маленького краснокнижного лосенка. Его напоили водой и эвакуировали из опасной зоны.

