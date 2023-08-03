Малооблачно и до +33°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 августа

В Киеве и Киевской области в пятницу, 4 августа, синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без осадков. Воздух в регионе прогреется до +33°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 4 августа по Киевской области. Облачно, без осадков. Температура ночью 15-20°С, днем 30-33°С; по Киеву ночью 18-20°С, днем 31-33°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 4 августа в Киеве ясная погода будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков.

Напомним, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Он превысил предварительный показатель 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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