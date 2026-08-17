Майдан Незалежности в Киеве в 1900-х годах: уютный сквер вместо купола ТРЦ. Архивная фотография
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Мы привыкли, что Майдан Незалежности в Киеве – это фонтаны, цветники и стеклянный купол одного из столичных ТРЦ. Однако в начале 1900-х годов главную площадь столицы Украины украшал уютный сквер.
Старый снимок опубликовали в сообществе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит иначе.
Что известно
"Скверик на Думской площади, которая в будущем станет Майданом. Довольно уютно получилось. Фото 1900-х", – говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии можно увидеть, как выглядела площадь Украины более 120 лет назад. Вместо стеклянного купола ТРЦ – цветы и кусты, а вокруг – несколько небольших павильонов, где можно было, в частности, выпить чаю.
Немного истории столицы
Майдан Незалежности в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.
Европейская площадь и расположенная здесьФилармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.
Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.
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