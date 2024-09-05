Люди стояли в бешеных очередях: в Киеве из-за длительной тревоги возник транспортный коллапс. Фото и видео

В Киеве в четверг, 5 сентября, из-за длительной воздушной тревоги на дорогах города образовался настоящий коллапс. Из-за неработающей наземной линии метро жители столицы вынуждены стоять в огромных очередях на маршрутки, чтобы доехать на работу с левого на правый берег.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Проблемы с пробками наблюдаются по всему городу.

Начиная с ночи 4 сентября и до 8:38 четверга, 5 сентября, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Поэтому наземные линии метро, соединяющие правый и левый берег столицы, не открылись утром. Жители города были вынуждены стоять в огромных очередях на маршрутки, чтобы добраться до работы.

Кроме того, на дорогах города образовались огромные утренние пробки, как на левом, так и на правом берегах города. Уже в 8:38 воздушную тревогу в столице отменили и на станциях метро зеленой и красной ветки на левобережье города наблюдалось большое скопление людей. В частности, на "Позняках" пассажиры даже не могли спуститься на перрон.

Со своей стороны, в КГГА сообщили, что после отбоя воздушной тревоги метрополитен начал восстанавливать нормальную работу станций и график движения поездов.

"Напоминаем, что станции наземного участка открываются за 15-20 минут до прибытия первого поезда. Отметим, что движение поездов организовано с учетом имеющегося количества машинистов и подвижного состава. В общем для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа", – добавили в КГГА.

Из-за длительной воздушной тревоги на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют:

красная линия – 9-10 минут;

синяя линия – 10 минут;

зеленая линия – 10 минут.

Стоит добавить, что на отдельных участках дороги транспорт буквально останавливался, в частности, как это было на Бориспольской трассе – машины стояли въезде в столицу в 10 километрах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 5 сентября, на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением транспорта есть как на правом, так и на левом берегах столицы.

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