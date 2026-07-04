"Лучший папа": в сети рассказали о мужчине, погибшем в результате российского удара по Киеву. Фото

В результате российского ракетного удара по многоэтажному дому в Дарницком районе Киева погиб 33-летний Артем Диденко. Тело мужчины обнаружили при разборке завалов.

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Об этом сообщили на странице компании "Балистика" в Facebook. Коллеги отметили, что до последнего надеялись на чудо, однако подтвердилась самая страшная новость.

"Наш коллега Артем Диденко погиб в результате российского ракетного удара по жилому дому на Дарнице в Киеве. Его нашли среди обломков. До последнего мы всей командой надеялись на чудо. Но... его не случилось", – говорится в посте.

Артем работал на производстве бронеплит, которые использовались для защиты украинских военных. В коллективе его вспоминают как немногословного, но всегда готового прийти на помощь человека, жизнерадостного коллегу с добрым сердцем и светлой душой.

Также коллеги отметили, что завершат работу над партией бронеплит, которую он не успел доделать.

У погибшего остались родители, жена и трехлетний сын Захар.

В своём посте жена погибшего, Анастасия, назвала его "лучшим мужем и папой" и отметила, что "никогда не будет прощения за преступления России".

Напомним, в результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на 2 июля погиб украинский военнослужащий из Сумской области Богдан Доля. Вместе с ним смертельные ранения получила его родная сестра Виктория Доля.

Богдан Доля родился 9 мая 2002 года. Он проходил военную службу и защищал Украину.

Брат и сестра родились и выросли в Конотопе Сумской области. Образование они получали в Конотопском лицее № 1, где, по воспоминаниям педагогов и одноклассников, остались в памяти как добрые, искренние и светлые люди.

Церемония прощания с Богданом и Викторией Долями запланирована на воскресенье, 5 июля.

Российский удар по Киеву

В ночь на 2 июля российские войска осуществили массированный ракетный обстрел Киева. В результате атаки были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Наибольшие разрушения понесла Дарницкий район столицы, где ракета попала в многоэтажный жилой дом и разрушила его часть.

По предварительным данным, в результате атаки погибли 30 человек, ещё более 90 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили в ГСЧС, разрушения и пожары были зафиксированы в Дарницком, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Оболонском районах Киева.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в течение суток 3 июля и ночью 4 июля российская оккупационная армия продолжала терроризировать мирное население Днепропетровской области. Путинские войска прицельно наносили удары по гражданской инфраструктуре с помощью беспилотников и авиабомб.

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