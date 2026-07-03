«Добрые и светлые люди»: Россия в результате удара по Киеву убила украинского защитника и его сестру. Фото

В результате российского удара по Киеву в ночь на 2 июля погиб украинский военнослужащий из Сумской области Богдан Доля. Вместе с ним жертвой атаки стала его родная сестра Виктория Доля.

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В последний путь брата и сестру проведут 5 июля. Об этом сообщают местные СМИ.

Что известно о погибших

Богдан Доля родился 9 мая 2002 года. Он был военнослужащим и защищал Украину.

Богдан и Виктория всю жизнь прожили в Конотопе, что в Сумской области. Они учились в Конотопском лицее №1. Преподаватели и одноклассники помнят их как искренних, добрых и светлых людей.

"Богдан и Виктория всю свою жизнь прожили в городе Конотопе. Учились в Конотопском лицее №1, где их знали как искренних, добрых и светлых людей.Искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Богдана и Викторию. Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами", – говорится в сообщении.

В последний путь Богдана и Викторию проведут в воскресенье, 5 июля.

Российская атака на Киев

В ночь на 2 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву, в результате которого пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Наибольшие разрушения понесла Дарницкий район, где ракета попала в многоэтажное здание, разрушив его часть.

В результате вражеской атаки погибли 30 человек, ещё более 90 горожан получили ранения различной степени тяжести.

По данным ГСЧС, разрушения и пожары произошли в Дарницком, Шевченковском, Голосеевском, Печерском, Оболонском, Святошинском и Деснянском районах. Повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, 1 июля во время атаки в Днепропетровской области оккупанты убили Оксану Мельниченко, которая работала оператором на заправке. У женщины остались муж-военнослужащий, двое детей и родители.

Также OBOZ.UA сообщал, что непосредственную ответственность за организацию удара по Киеву 2 июля несет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. В результате этой российской атаки погибли 30 мирных жителей.

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