Лучшая улица Киева: в сети показали, каким был Крещатик до Второй мировой войны. Архивные фото

До начала Второй мировой войны Крещатик в Киеве поражал своей архитектурой. К сожалению, эту красоту мы можем теперь только увидеть благодаря старым фото, сделанным до осени 1941 года.

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Фотографии опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". В наши дни улица выглядит совсем иначе.

"Каким был Крещатик во Вторую мировую? 5 лучших кинотеатров, театры, радиотеатр, консерватория и музыкальная школа, почтамт, горсовет, два крупнейших универмага, 5 лучших ресторанов и кафе, цирк, городской ломбард", – писала одна из газет.

В 1941 году советские войска, отступавшие из Киева, заминировали всю улицу. 24 сентября взрывы раздавались целый день. Тушить пожар было сложно, трубы водопровода оказались поврежденными. Чтобы уберечь другие кварталы, немцы разрушали близлежащие здания. Через несколько дней сгорело большинство Крещатика, Прорезной и Институтской. В Киевской консерватории сгорел крупный орган и около 200 роялей и пианино.

Только в 1963 году комитет госбезопасности издал "Справку". В официальном документе говорилось, что отряд партизан под руководством Ивана Кудри причастен к этим "пожарам и взрывам".

Напомним, Оболонская набережная является одним из любимых мест отдыха не только местных жителей, но и всех киевлян. Но в начале 1990-х годов это место было почти не обустроено, а на месте современного пляжа росли деревья.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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